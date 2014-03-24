Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации объектов ВСУ в ДНР.

Российские силы уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, отправленного Вооруженным силам в качестве военной помощи. РСЗО находилось под Константиновкой в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Вместе с РСЗО поражено транспортное средство, необходимо для подвода боеприпасов, до 30 человек личного состава местного боевого расчета.

Нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант заметил, что по объектам противника наносились сосредоточенные огневые удары.

Киев продолжил попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России