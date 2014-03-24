В МО РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины.

Киевский режим продолжает свои попытки закрепить на Николаево-Криворожском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами от 3 сентября рассказал официальный представитель российского оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине ликвидировано 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами противника. Также уничтожен личный состав ВСУ в размере более 230 человек.

Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял более 230 военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт заметио, что в настоящее время большие потери ВСУ по направлению негативно сказываются на ситуации с койко-местами в госпиталях, запасе медикаментов и крови в учреждениях, которые находятся в Николаевской области и городе Николаеве. Также украинские власти увеличили число военных патрулей для того, чтобы находить и задежривать возможных дезертиров.

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Фото и видео: Минобороны России