Кадыров сообщил о завершении формирования в Чечне нового мотострелкового полка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о завершении формирования нового 78-го мотострелкового полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который вошел в состав российской 42-й мотострелковой дивизии. Об этом чиновник рассказал в собственном Telegram-канале. В настоящее время личный состав подразделения приступил к полноценному несению службы.По словам лидера республики, всех бойцы готовы посвятить себя защите национальных интересов. Он уверен, что солдаты покажут отличные результаты работы.
Его представляют достойные воины под руководством опытного, талантливого и мужественного командира Зайнди Зингиева. Он является настоящим патриотом своей страны и малой родины.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Глава Чечни напомнил о том, что укомплектовать полк удалось в кратчайшие сроки.
Беспилотник снял на видео капитуляцию военных, поднявших белые флаги.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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