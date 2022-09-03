Кадыров сообщил о завершении формирования в Чечне нового мотострелкового полка

Бойцы приступили к несению службы.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о завершении формирования нового 78-го мотострелкового полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который вошел в состав российской 42-й мотострелковой дивизии. Об этом чиновник рассказал в собственном Telegram-канале. В настоящее время личный состав подразделения приступил к полноценному несению службы.По словам лидера республики, всех бойцы готовы посвятить себя защите национальных интересов. Он уверен, что солдаты покажут отличные результаты работы.

Его представляют достойные воины под руководством опытного, талантливого и мужественного командира Зайнди Зингиева. Он является настоящим патриотом своей страны и малой родины. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни напомнил о том, что укомплектовать полк удалось в кратчайшие сроки.

Беспилотник снял на видео капитуляцию военных, поднявших белые флаги.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95