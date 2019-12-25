В Петербурге впервые применили препарат-антидот для спасения женщины с инсультом

К этому методу прибегли врачи Елизаветинской больницы.

Врачи Регионального сосудистого центра СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница" применили уникальный протокол тромболитической терапии при лечении инсульта. Находящейся на антикоагулянтной терапии* пациентке провели тромболизис*, который обычно противопоказан в таком случае. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

79-летняя женщина поступила в Региональный сосудистый центр с острым нарушением мозгового кровообращения. На компьютерной томографии у пациентки обнаружили тромб крупного церебрального сосуда, кровоснабжающего правую половину головного мозга. Женщина не могла разговаривать и понимать речь, глотать и двигать левыми конечностями.

Несмотря на неутешительные прогнозы, врачам удалось спасти пациентку. Во многом это произошло благодаря быстрому началу терапии и правильно выбранной тактике лечения.

Как правило, чтобы растворить тромб при инсульте, врачи вводят препарат – тромболитик. Противопоказанием является прием антикоагулянтов*, которые обычно принимаются при фибрилляции предсердий. Выяснилось, что до обращения в больницу женщина регулярно принимала такие препараты. Введение тромболитика на фоне постоянного приема антикоагулянтов могло вызвать сильное внутреннее кровотечение у пациента и привести к смертельному исходу. Без применения тромболитика хирургическое извлечение тромба через мини-доступ также было невозможным по причине анатомических особенностей, связанных с недоступностью прохода к артерии и риском перфорации сосуда.

На принятие решения у врачей оставалось два часа. Они экстренно собрали мультидисциплинарную бригаду и решили применить в своей практике новый препарат – инактиватор антикоагулянта. Благодаря антидоту они "выключили" действие антикоагулянта за 20 минут, а затем приступили к введению спасительного тромболитика. Так, удалось растворить тромб, не вызывая кровотечения.

Стоит отметить, что до этого времени препарат-инактиватор антидота не использовался при инсульте в Петербурге. Появление тромба у пациентов, принимающих антикоагулянты, считается редчайшим случаем.

"Мы применили данный метод первыми в Петербурге. До этого, по нашим данным, его применяли только два раза в России: врачи Москвы и Нижнего Новгорода. Использование новой методики стало для нас важным опытом. Это означает, что теперь даже, казалось бы, в безнадежных случаях, можно оказать эффективную помощь при ишемическом инсульте", - отметила заместитель главного врача по неврологии, руководитель Регионального сосудистого центра Татьяна Сергеева.

Ранее в Елизаветинской больнице заявили о небольшом спаде поступления пациентов.

Фото: пресс-служба Регионального сосудистого центра СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"

*Антикоагулянтная терапия представляет собой эффективный метод борьбы с варикозным расширением вен, глубоким тромбозом вен, легочной эмболией, инфарктами и инсультами.

*Тромболизис – введение специальных препаратов, быстро растворяющих тромбы.

*Антикоагулянты – лекарства, разжижающие кровь.