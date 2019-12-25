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В Елизаветинской больнице заявили о небольшом спаде поступления пациентов
Сегодня, 15:58
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В Елизаветинской больнице заявили о небольшом спаде поступления пациентов

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При этом ежедневно больница принимает около 300 пациентов.

В Елизаветинской больнице сообщили о снижении количества пациентов. 27 июля в больницу обратилось 335 человек. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения "ВКонтакте".

21 июля эта цифра составляла 352 обращения, 24 июля ― 311, 25 июля ― 248, 26 июля ― 276. 

С момента начала пандемии наша больница оставалась единственным стационаром на севере города, принимающим пациентов с неотложными соматическими патологиями 24/7.

говорится в сообщении. 

Несмотря на незначительное снижение обращений, количество пациентов в учреждении все еще остается одним из самых высоких в Петербурге. 

К плановой работе постепенно начинают возвращаться и другие стационары. Так, например, Piter.TV рассказал о возобновлении штатной работы в Мариинской больнице. 

Фото: Елизаветинская больница / VK 

 

Теги: елизаветинская больница, стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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