В Эльфийском сквере петербуржцы восстановили столб с неформальными указателями на достопримечательности

Он сломался весной этого года из-за старости.

Петербуржцы восстановили столб с указателями в Эльфийском сквере в Центральном районе города. Об этом "Карповке" рассказал один из участников акции, экскурсовод Сергей Наконечный.

Столб с неформальными названиями достопримечательностей был установлен в сквере в 2009 году, весной это года он сломался. Неравнодушные местные жители сделали новый указатель и добавили на него еще несколько указателей. Например, "улицу Джона Леннона" на Лиговском проспекте, котельную "Камчатка".

Эльфийский сквер находится на пересечении Дмитровского переулка и Стремянной улицы. В советское время именно в этом месте собирались музыканты, писатели, поэты и художники (Июсиф Бродский, Сергей Довлатов, Виктор Цой, Борис Гребенщиков и другие). Эльфийским сквер стал называться из-за находящегося рядом кафе "Эльф".

Ранее в Петербурге начали благоустраивать сквер Цоя.

Фото: Сергей Наконечный