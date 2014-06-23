В Елагиноостровском дворце провели масштабную реставрацию. Об этом по результатам визита губернатора города Александра Беглова сообщила 20 марта пресс-служба правительства Петербурга.
В Смольном рассказали, что во дворце последние 20 лет шла реставрация, на которую в периоды с 2016 по 2020 годы выделили из бюджета более 280 млн рублей. Работы выполнены в парадных залах, где отреставрированы позолота, живопись, искусственный мрамор, лепнина и бронзовый декор парадных дверей.
На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон. В 2022 году будет отреставрирован еще ряд интерьеров во дворце – Елагиноостровскому дворцу исполнится 200 лет именно в этом году.
Фото: gov.spb.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 4249 1703 6310 5796
Заранее большое человеческое спaсибо.