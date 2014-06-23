В 2022 году дворцу исполнится 200 лет.

В Елагиноостровском дворце провели масштабную реставрацию. Об этом по результатам визита губернатора города Александра Беглова сообщила 20 марта пресс-служба правительства Петербурга.

В Смольном рассказали, что во дворце последние 20 лет шла реставрация, на которую в периоды с 2016 по 2020 годы выделили из бюджета более 280 млн рублей. Работы выполнены в парадных залах, где отреставрированы позолота, живопись, искусственный мрамор, лепнина и бронзовый декор парадных дверей.

На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон. В 2022 году будет отреставрирован еще ряд интерьеров во дворце – Елагиноостровскому дворцу исполнится 200 лет именно в этом году.

Фото: gov.spb.ru