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В Елагиноостровском дворце провели масштабную реставрацию
Вчера, 23:20
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mook1

В Елагиноостровском дворце провели масштабную реставрацию

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В 2022 году дворцу исполнится 200 лет.

В Елагиноостровском дворце провели масштабную реставрацию. Об этом по результатам визита губернатора города Александра Беглова сообщила 20 марта пресс-служба правительства Петербурга.

В Смольном рассказали, что во дворце последние 20 лет шла реставрация, на которую в периоды с 2016 по 2020 годы выделили из бюджета более 280 млн рублей. Работы выполнены в парадных залах, где отреставрированы позолота, живопись, искусственный мрамор, лепнина и бронзовый декор парадных дверей. 

На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон. В 2022 году будет отреставрирован еще ряд интерьеров во дворце – Елагиноостровскому дворцу исполнится 200 лет именно в этом году.  

Фото: gov.spb.ru

Теги: елагиноостровский дворец-музей, каменный остров, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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mekoves
Сегодня 0:05

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