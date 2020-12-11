В "Экспофоруме" пройдет Мировой энергетический конгресс

25-й конгресс пройдет с 24 по 27 октября 2022 года.

В четверг, 11 марта, пресс-служба фонда "Росконгресс" по итогам совещания по вопросам подготовки к проведению 25-го Мирового энергетического конгресса рассказала, что конгресс пройдет на площадке КВЦ "Экспофорум" в Петербурге с 24 по 27 октября 2022 года.

Принимающая сторона уже занялась активной подготовкой к мероприятию. Специалисты тесно сотрудничают с секретариатом МИРЭС. Отмечается, что на данный момент выполнено 25% плана.

В конгрессе примут участие главы государств, члены правительств, министры, руководители международных организаций, а также главы компаний топливно-энергетического комплекса.

Ранее мы писали, что Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью.

Фото: Piter.TV