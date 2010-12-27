В "Экспофоруме" пройдет Ленинградский областной форум малого бизнеса

24 и 24 сентября 2018 года.

Ленинградский областной форум малого бизнеса "Энергия возможностей" пройдет в выставочном центре "Экспофорум" 24 и 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В конгрессном комплексе в течение двух дней соберутся более 1200 представителей малого, среднего бизнеса, муниципальных, региональных и федеральных органов власти, а также общественные деятели, защитники прав предпринимателей. Для всех прибывших будут органзованы кейс-сессии, семинары, мастер-классы, экспресс-обучение. Также на пленарном заседании выступят ведущие эксперты, представители администрации Ленинградской области.

Бизнес-форум проводится в 47 регионе с 2015 года. Ежегодно на него приезжают более 300 предпринимателей из разных регионов РФ.

Недавно мы опубликовали видео, где жители Выборга высказывают свое мнение про лося Лосилия, который может стать символом Ленобласти.

Фото: ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург/ ВК