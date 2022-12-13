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В Екатерининском парке создали "Сиреневый маршрут"
Сегодня, 17:48
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В Екатерининском парке создали "Сиреневый маршрут"

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Жителей приглашают насладиться красотой и ароматом цветов.

В Пушкине появился "Сиреневый маршрут". Его разработали сотрудники  Екатерининского парка. Об этом сообщили в  группе ГМЗ "Царское Село" в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас в ГМЗ "Царское Село" цветет сирень. Жителей приглашают насладиться красотой и ароматом цветов. Маршрут проходит по центральной части парка.

Начинаем с Сиреневой аллеи, она протянулась от главного входа в Екатерининский парк перпендикулярно дворцу. Обязательно загляните во Фрейлинский садик: кстати, в его центре – столетняя сирень. Потом можно подняться по пандусу Камероновой галереи на Висячий садик, а затем – спуститься обратно и прогуляться по Собственному садику.

Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Ранее на Piter.tv: в Российском этнографическом музее открылась выставка, посвященная 320-летию Санкт-Петербурга.

Фото: ВКонтакте  / ГМЗ "Царское Село"

Теги: екатерининский парк, куда поехать, пушкин, сиреневый маршрут, сирень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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