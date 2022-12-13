В Екатерининском парке создали "Сиреневый маршрут"

Жителей приглашают насладиться красотой и ароматом цветов.

В Пушкине появился "Сиреневый маршрут". Его разработали сотрудники Екатерининского парка. Об этом сообщили в группе ГМЗ "Царское Село" в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас в ГМЗ "Царское Село" цветет сирень. Жителей приглашают насладиться красотой и ароматом цветов. Маршрут проходит по центральной части парка.

Начинаем с Сиреневой аллеи, она протянулась от главного входа в Екатерининский парк перпендикулярно дворцу. Обязательно загляните во Фрейлинский садик: кстати, в его центре – столетняя сирень. Потом можно подняться по пандусу Камероновой галереи на Висячий садик, а затем – спуститься обратно и прогуляться по Собственному садику. Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

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Фото: ВКонтакте / ГМЗ "Царское Село"