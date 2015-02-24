Сообщалось, что салют будет состоять из десяти тысяч залпов.

В Екатеринбурге запустили праздничный салют на 300-летие города. Об этом сообщает портал URA.RU.

На салют пришли тысячи жителей Екатеринбурга. Раньше всего он был запущен возле торгово-развлекательного центра VEER MALL. Также фейерверк запустили над акваторией городского пруда и в преображенском парке в Академическом районе. Сообщалось, что салют будет состоять из десяти тысяч залпов.

Ранее мы сообщали, что салютом завершилось празднование Дня ВМФ в Северной столице.

Видео: URA.RU