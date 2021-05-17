В Екатеринбурге загорелись несколько жилых домов и построек

Огонь не удается потушить на протяжении нескольких часов.

В Екатеринбурге горят три частных деревянных дома и прилегающие к ним постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, общая площадь распространения огня составляет 600 квадратных метров. Пожар продолжается уже несколько часов. Сообщается, что интенсивность распространения пламени большая из-за сильных порывов ветра, жаркой погоды, а также плотной застройки.

На месте происшествия работают 52 сотрудника МЧС и 13 единиц специальной техники. Для мониторинга обстановки задействован БПЛА.

По предварительной информации пресс-службы МЧС, пострадавших нет.

Ранее в Ульяновской области ликвидировали пожар на территории бывшего лесокомбината.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Екатеринбург, Александр Александров