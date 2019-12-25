Фигуранты привлечены к ответственности по статьям КоАП за мелкое хулиганство, употребление наркотиков, нарушение режима пребывания в РФ.

В Екатеринбурге задержали 30 человек после криминальной сходки. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов Свердловской области Валерия Горелых. Начальник пресс-службы ведомства пояснил, что была проведена спецоперация. В отношении 28 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Известно, что пятеро подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности. Речь идет о таких преступлениях как убийство, кража, разбой.

В отношении еще одного — за нарушение иностранцем требований по пребыванию на территории РФ. В отношении тридцатого задержанного составлен протокол по статье за употребление наркотиков. Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД РФ по региону

Операция по поимке преступников проведена вечером 11 августа. Силовики проверили два адреса в городе. Там были обнаружены представитель строительной фирмы Руслан Соколов и авторитетный бизнесмен Герман Гардт (известен под псевдонимом Гера ЖБИ). В настоящее время мужчины отпущены домой после профилактической беседы. У 30 задержанных оперативники изъяли семь пистолетов, восемь обойм и четыре коробки с патронами.

В Петербурге задержали злоумышленника, ударившего ножом охранника кладбища.

Фото: Piter.tv

