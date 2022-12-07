В Екатеринбурге водители автобусов устроили драку посреди дороги. Об этом сообщили в группе "Безумный Екб" в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошел на остановке "Проспект Космонавтов". Конфликт произошел между двумя водителями автобусов. По словам одного из пассажиров, водитель одного автобуса не мог выехать из-за того, что другой автобус не хотел отъезжать.
В полиции Екатеринбурга рассказали, что сообщений по данному факту к ним не поступало.
Ранее мы сообщали, что на севере Москвы в ДТП с маршруткой пострадали два человека.
Видео: ВКонтакте / Безумный Екб | Новости Екатеринбурга
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