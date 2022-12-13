Водитель задел грузовик, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями.

В Екатеринбурге водитель кроссовера устроил массовое ДТП. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел утром 29 мая на улице Академика Вонсовского. Водитель Geely Tugella гнал по дороге на высокой скорости, задел грузовик, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями. Всего повреждения кузова получили пять машин. В результате ДТП среди водителей и пассажиров автомобилей пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде микроавтобус въехал в линию электропередач.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга