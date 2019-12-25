В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на женщину с маленьким ребенком

В стае было 15-20 собак.

В Екатеринбурге стая злобных бродячих собак атаковала молодую женщину с коляской.

Издание "Е1" сообщает, что в районе Екатеринбурга Шарташ на женщину с ребенком в коляске напала стая агрессивных собак, когда она возвращалась из магазина. По ее словам собак было 15-20. Женщина прикрывала собой ребенка, и малыш не пострадал.

Собаки разодрали женщине колготки и пальто. Спасли их проезжающие мимо водители. Они поехали в сторону собак, чем распугали животных. Один из водителей посадил женщину и ребенка в машину и довез до дома.

Пострадавшая написала заявление в полицию. В МВД эту информацию подтвердили, уточнив, что ведется проверка.

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Фото:pixabay