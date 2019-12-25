В Нижнем Тагиле Cadillac протаранил пассажирский автобус

В соцсетях опубликованы кадры с места ДТП.

Накануне вечером, 28 сентября, люксовый автомобиль врезался в автобус и устроил массовое ДТП.

В социальных сетях сообщают, что авария произошла на Восточном шоссе около 17.20 по местному времени. 47-летний водитель Cadillac врезался в пассажирский автобус, затем допустил столкновение с "Киа Рио", а тот в свою очередь столкнулся с ВАЗ 99 модели.

Водитель люксового автомобиля отказался от медицинского освидетельствования. В салоне автобуса были пассажиры, они не пострадали.

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Фото: ВК, [ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ