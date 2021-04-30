Спасателям пришлось проникать в квартиру при помощи специнструмента.

В Екатеринбурге спасли девочку из пожара. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. В экстренном ведомстве уточнили, что жительница многоэтажки пыталась спастись от пламени на карнизе 17-го этажа. Оттуда ее сняли спасатели при помощи маски-самоспасателя, которые передали несовершеннолетнюю пациенту бригаде скорой помощи.

Наши подразделения прибыли на место пожара через шесть минут после поступления вызова.Было очень сильное задымление. Чтобы попасть в квартиру, им пришлось использовать специнструмент. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что пожар в Екатеринбурге зафиксирован по улице Колмогорова около 10:52 часов утра по местному времени (08:52 утра по московскому времени). На данный момент медики заявили, что спасенная девочка не пострадала.

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Видео: Telegram / РИА Новости, Life Shot