Газопровод в селе Серменево в Башкирии загорелся после разгерметизации

В муниципалитете введен режим экономии газа.

Газопровод в селе Серменево Белорецкого района в Башкирии загорелся после разгерметизации. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Инцидент зафиксирован около пяти часов утра 30 апреля. На данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту возгорания направлены средства спецтехники (15 единиц) и личный состав экстренного ведомства (38 человек). Глава администрации района Андрей Иванюта заявил о том, что жители ближайших населенных пунктов находятся в безопасности, так как пожарные держат ситуацию под контролем.

Лес не горит, вокруг опашку сделали. Заслонки газовые перекрыты, идет выгорание газа, который остался в трубе, ориентировочно выгорание будет идти два часа. Рисков возгорания нет, все службы на месте, дорога перекрыта, есть объезд. Андрей Иванюта, чиновник

Сейчас в муниципалитете действует режим экономии газа. Пострадавший водопровод снабжал ресурсами Белорецк и еще несколько населенных пунктов.

СМИ: на химическом предприятии в Миссури произошел пожар.

Фото: Вконтакте/Андрей Иванюта

