В Екатеринбурге состоялась третья массовая акция против QR-кодов

Шествие организовал юрист Иван Волков. Он согласовал проведение акции "по защите основ Конституционного строя России". На мероприятие пришло более сотни участников.

В Екатеринбурге прошла третья согласованная акция протеста в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов. Шествие организовал юрист Иван Волков. Он согласовал проведение акции "по защите основ Конституционного строя России". На мероприятие пришло более сотни участников. Волков выступил перед ними и призвал "поднимать народные массы". Участники акции провели сбор подписей по проведению референдума против QR-кодов.

Напомним, что в Екатеринбурге прошло два массовых пикета. В каждом из них поучаствовало около 300 жителей. Активистов движений "Иммунный ответ" и "Роднадзор" пригласили на заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Там рассмотрели федеральную инициативу по введению QR-кодов.

Ранее мы сообщили, что жители Архангельска вышли на акцию протеста против QR-кодов.

Видео: YouTube / Рупор Москвы