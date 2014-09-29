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В Екатеринбурге сгорел дом местной экоактивистки

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Внутри дома остались все документы и материалы, касающиеся защиты Московского лесопарка.

В Екатеринбурге сгорел дом местной экоактивистки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, дом принадлежал активистке Елене Кольцовой. Женщина не пострадала в результате пожара. По ее мнению, это могли сделать недоброжелатели. Отмечается, что внутри дома остались все документы и материалы, касающиеся защиты Московского лесопарка. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде потушили пожар в конном клубе.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: екатеринбург, пожар, экоактивистка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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