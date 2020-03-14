Площадь огня составила 12 квадратных метров.

В Нижнем Новгороде потушили пожар в конном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в конном клубе заискрила микроволновка, в результате чего началось возгорание. Площадь огня составила 12 квадратных метров. Под угрозой оказались десятки лошадей.

Прибывшие на место огнеборцы не допустили распространения огня на соседние здания. В тушении пожара участвовали 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье локализовали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России