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В Подмосковье локализовали пожар в жилом доме

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В результате пожара погибли два человека.

В Подмосковье локализовали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в Лобне. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу. Позже стало известно, что в результате пожара погибли два человека.

В тушении огня участвовали 35 специалистов и семь единиц техники. Спустя некоторое время возгорание ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, мчс россии, подмосковье, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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