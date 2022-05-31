В результате пожара погибли два человека.

В Подмосковье локализовали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в Лобне. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу. Позже стало известно, что в результате пожара погибли два человека.

В тушении огня участвовали 35 специалистов и семь единиц техники. Спустя некоторое время возгорание ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России