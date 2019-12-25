Свердловская область входит в пятёрку регионов-лидеров по количеству выявленных случаев COVID-19.

В Екатеринбурге разрешат работать летним верандам кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

По его словам, этого решения давно ждали местные жители и представители бизнеса — и наступление хорошей погоды позволяет его принять.

Отметим, что Свердловская область входит в пятёрку регионов-лидеров по количеству выявленных случаев COVID-19. На 30 июня там зарегистрировано 12792 случаев инфицирования.

Ранее мы рассказывали, что в Свердловской области продлили ограничения до 6 июля.