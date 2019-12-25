В Екатеринбурге разрешат работать летним верандам кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
По его словам, этого решения давно ждали местные жители и представители бизнеса — и наступление хорошей погоды позволяет его принять.
Отметим, что Свердловская область входит в пятёрку регионов-лидеров по количеству выявленных случаев COVID-19. На 30 июня там зарегистрировано 12792 случаев инфицирования.
Ранее мы рассказывали, что в Свердловской области продлили ограничения до 6 июля.
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