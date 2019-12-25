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В Свердловской области продлили ограничения до 6 июля
Сегодня, 13:43
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matveyvn

В Свердловской области продлили ограничения до 6 июля

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По-прежнему запрещена работа ТЦ, заведений общественного питания, бань и прочих предприятий.

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу до 6 июля. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

По-прежнему запрещена работа ТЦ, заведений общественного питания, бань и прочих предприятий, где могут массово собираться люди.

На прошлой неделе Куйвашев разрешил возобновить работу учреждений культуры, библиотек, спортивных клубов и фитнес-центров.
Губернатор заявил, что количество новых случаев в Свердловской области ежедневно превышает отметку в 200.

Ранее в Свердловской области отменили ограничения на продажу алкоголя.

Теги: коронавирус, режим самоизоляции, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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