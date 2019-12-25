В Свердловской области продлили ограничения до 6 июля

По-прежнему запрещена работа ТЦ, заведений общественного питания, бань и прочих предприятий.

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу до 6 июля. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

По-прежнему запрещена работа ТЦ, заведений общественного питания, бань и прочих предприятий, где могут массово собираться люди.

На прошлой неделе Куйвашев разрешил возобновить работу учреждений культуры, библиотек, спортивных клубов и фитнес-центров.

Губернатор заявил, что количество новых случаев в Свердловской области ежедневно превышает отметку в 200.

Ранее в Свердловской области отменили ограничения на продажу алкоголя.