Участники шествия шли шесть часов до Ганиной ямы.

В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход. Об этом сообщили представители пресс-службе местной епархии. Они рассказали, что в шествии приняли участие около десяти тысяч паломников. Они прошлись от городского храма на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

Около 6 часов утра (4 часа утра по московскому времени) колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном сообщение екатеринбургской епархии

В пресс-службе уточнили, что у участников богослужений измерялась температура из-за распространения коронавируса. Шествующим выдавались медицинские маски, а также дезинфекторы для обработки рук. На всем маршруте следования волонтеры раздавали людям бутылки с водой и напоминали о социальной дистанции.

Напомним, что по традиции Царский крестный ход проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники шествия идет по маршруту, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи. Длина пути составляет 20 километров. Этот путь можно пройти за пять-шесть часов.

Шествие "Бессмертного полка" отменили из-за коронавируса.

Видео: TG / Пул №3

Фото: ВК / ДВИЖЕНИЕ "ЦАРСКИЙ КРЕСТ"