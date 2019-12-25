В Екатеринбурге сутки ищут пропавшую 12-летнюю девочку

В Екатеринбурге со вчерашнего дня ищут 12-летнюю школьницу.
Двенадцатилетняя школьница отпросилась у мамы покататься на роликах с подругой. Мама разрешила дочери погулять и ушла по своим делам. Когда женщина вернулась домой, дочери дома не было, а роликовые коньки лежали дома. Мать бросилась звонить дочке на мобильный телефон, но тот уже был отключен.
Женщина обратилась за помощью в полицию. Сотрудники МВД приступили незамедлительно к поискам, прочесываются районы города, осматриваются камеры видеонаблюдения, к поискам подключились добровольцы.
Уточняется, что семья девочки благополучная, на учете не состояла. Ребенок раньше никогда не уходил из дома.
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Фото:Piter.TV
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