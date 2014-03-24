В Екатеринбурге появилась новая работа Покраса Лампаса

Она называется "Теория разбитых окон".

Художник-каллиграфист Покрас Лампас создал арт-объект в Екатеринбурге. Об этом автор сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Новая работа под названием "Теория разбитых окон" создана в рамках фестиваля "Карт-бланш". Каллиграфия Покраса Лампаса появилась на окне дома на доме №24 по улице Пушкина. Этим местом является заброшенный дом, в котором в 19 веке находилась типография Александры Мерной, пишет сетевое издание "Е1.ru".

Напомним, что "Карт-бланш" в Екатеринбурге функционирует без спонсоров и партнеров. Он проводится три года подряд. За время его существования в нем поучаствовали более 70 уличных художников. Они продемонстрировали публике более сотни работ.

Ранее в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге появился куб, составленный из книг авторства Романа Матвиенко.

Видео: Instagram / @pokraslampas