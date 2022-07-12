В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе

На борьбу с огнем спасатели потратили больше трех часов.

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с автомобильной техников. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 11 июля. Пламя распространилось на площади 750 кв. м. На борьбу с огнем спасатели потратили больше трех часов. В его тушении были задействованы 14 единиц пожарной техники и 38 человек личного состава.

Также сообщается, что из горящего ангара вытащили три баллона с пропаном. Информации о пострадавших не поступало.

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Видео: Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК