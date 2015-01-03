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Частный дом в Таганроге загорелся из-за падения беспилотника

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Правоохранительные органы устанавливают принадлежность устройства и причины его падения.

Частный дом в Таганроге загорелся из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 4 июля. После падения беспилотника на жилой дом начался пожар. Его площадь составила 70 кв. метров. Голубев сообщил, что возгорание удалось оперативно ликвидировать. Никто не пострадал.

Также глава региона отметил, что правоохранительные органы устанавливают принадлежность устройства и причины его падения.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелась одна из башен Capital Towers.

Видео: Telegram / Мировые конфликты 18+
 

Теги: василий голубев, губернатор, пожар, ростовская область, таганрог, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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