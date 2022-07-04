  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
178
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве загорелась одна из башен Capital Towers

0 0

Информации о пострадавших не поступало.

В Москве загорелась одна из башен ЖК Capital Towers. Об этом сообщили "РИА Новости" в столичном главке МЧС.

Инцидент произошел вечером 3 июля. В главке МЧС Москвы заявили, что на крыше здания, по предварительным данным, загорелись строительные леса.

Пожарные незамедлительно выехали после того, как поступила информация о возгорании. Огонь удалось потушить до приезда спасателей. Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в районе Каширского шоссе в Москве загорелся мусор.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: capital towers, башня, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии