Зульфия Шайхулова не пострадала. С женщиной не могли связаться с 26 марта.

В Екатеринбурге полиция нашла пропавшую накануне 38-летнюю женщину. Об этом сообщили местные журналисты из "КП" со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Напомним, что Зульфию Шайхулову искала с 26 марта. В этот день женщина вызвала себе такси до Кузнечной улицы, а после того, как добралась до места, перестала выходить на связь.

О пропажи родственницы сообщила ее сестра. Поисками местной жительницы занимались добровольцы. Сейчас с Шайхуловой все в порядке.

По предварительным данным, она слишком близко к сердцу восприняла женскую ссору с сестрой, из-за чего якобы и ушла в себя и замкнулась, отключившись от всего мира. Поисковые мероприятия полиции и волонтеров по установлению ее местонахождения завершены. Валерий Горелых, глава пресс-службы регионального МВД

В полиции рассказали, что в первую очередь установили компанию такси, которая подвозила женщину до пункта назначения. Водитель подтвердил информацию о том, что довез клиентку живую и здоровую.

Житель Екатеринбурга рассказал об обыске полицейскими за "наркотики".

Фото: Вконтакте/личная страница пропавшей

