Житель Екатеринбурга рассказал об обыске полицейскими за "наркотики"

Житель города сообщил, что полиция проверила его из-за заявления интернет-оператора.

Житель Екатеринбурга рассказал об избиении полицейскими за "наркотики". На собственной странице на Facebook Вадим Гуров заявил, что около квартиры его задержали правоохранительные органы за посещение подозрительных сайтов, а также по подозрению в распространении запрещенных веществ. В полиции отметили, что "странную активность" заметили интернет-провайдер "Ростелеком", который уведомил об этом представителей закона. Сам мужчина утверждает, что подозрительные сайты он не посещал.

Полиция провела обыск в квартире подозреваемого. Гуров заметил, что мероприятия проводились в присутствии понятых. Полковник МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству "Уральский меридиан" информацию об этом. В ходе обыска нелегальных веществ у гражданина не нашли.

В процессе обследования ничего интересного (кроме изоленты, термоусадочных трубок и двух прозрачных пакетиков и сломанных маленьких электронных весов без батареек) найдено не было. Вадим Гуров

Екатеринбуржец заметил, что полиция и понятые ушли после того, как им был подписан протокол.

В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за платной парковки.

Вадим Гуров / Facebook.com

