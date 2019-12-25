Житель Екатеринбурга рассказал об обыске полицейскими за "наркотики"

Житель Екатеринбурга рассказал об избиении полицейскими за "наркотики". На собственной странице на Facebook Вадим Гуров заявил, что около квартиры его задержали правоохранительные органы за посещение подозрительных сайтов, а также по подозрению в распространении запрещенных веществ. В полиции отметили, что "странную активность" заметили интернет-провайдер "Ростелеком", который уведомил об этом представителей закона. Сам мужчина утверждает, что подозрительные сайты он не посещал.
Полиция провела обыск в квартире подозреваемого. Гуров заметил, что мероприятия проводились в присутствии понятых. Полковник МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству "Уральский меридиан" информацию об этом. В ходе обыска нелегальных веществ у гражданина не нашли.
В процессе обследования ничего интересного (кроме изоленты, термоусадочных трубок и двух прозрачных пакетиков и сломанных маленьких электронных весов без батареек) найдено не было.
Вадим Гуров
Екатеринбуржец заметил, что полиция и понятые ушли после того, как им был подписан протокол.
В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за платной парковки.
Вадим Гуров / Facebook.com
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