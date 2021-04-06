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В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу

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Ролик со странными работами на проезжей части распространился по соцсетям.

В Екатеринбурге объяснили, почему рабочие уложили асфальт в лужу. Ранее в социальных сетях появился ролик, ставший вирусным. В кадре показаны дорожные работы, на которых сотрудники укладывали покрытие прямо в лужу для того, чтобы заделать яму на проезжей части. 

Там провалы пошли в асфальтовом покрытии, приняли первоочередные меры, забросали асфальтовой срезкой, при положительных температурах сделаем картами. Ливневая канализация там отсутствует - воде деваться некуда.

мэрия города

Семь машин остались без колес из-за огромной ямы на проспекте Культуры.

Видео: nikitin_max13

Теги: асфальт, екатеринбург, лужа
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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