В Екатеринбурге нашли тело сотрудника полиции

При нем была предсмертная записка.

В Екатеринбурге обнаружили тело полицейского с предсмертной запиской. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

По данным СМИ, инцидент произошел во время дежурства возле одного из гипермаркетов. Один из полицейских сообщил другому, что отойдет по делам, а позже вернется. Через некоторое время раздался выстрел. Средства массовой информации предполагают, что сотрудник правоохранительных органов решил уйти из жизни из-за долгов, которые накопились у него на почве игромании.

По данным пресс-службы ГУМВД по Свердловской области, поступок полицейского не связан со служебной деятельностью, о чем он написал в своей записке. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту ЧП.

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Фото: Piter.tv