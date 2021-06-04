Полицейского, случайно застрелившего нарушителя, освободили

Полицейского, застрелившего 19-летнего нарушителя в Новосибирской области, освободили из под стражи. Поручение об этом выдал председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, который потребовал доложить об основаниях возбуждения уголовного дела против мужчины.

Сотрудника ДПС отпустили на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подробности громкого инцидента, о котором идет речь, можно прочитать тут.

После вмешательства главы СК в отношении других участников конфликта возбудили уголовное дело об оскорблении и нападении на представителя власти. Также в центральном аппарате СК начали проверку в отношении следователей возбудивших уголовное дело против сотрудника полиции.

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