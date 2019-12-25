Солдат-контрактник утонул в озере Омчино

Тело военнослужащего нашли в озере в Лужском районе

6 июня в правоохранительные органы Лужского района поступило сообщение об обнаружении в озере Омчино тела мужчины. По данным источника Piter.TV, прибывшие на место сотрудники полиции смогли опознать погибшего как солдата-контрактника, служащего в 25 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригаде имени Латышских стрелков, дислоцирующейся в Луге.

На теле 21-летнего военнослужащего не обнаружено следов насильственной смерти, однако следственные действия еще продолжаются и причины и обстоятельства смерти еще предстоит установить. Отбывать службу молодой человек приехал из Карелии.

Трагический инцидент с солдатом в Луге происходит не впервые. В 2018 году солдат-контрактник из той же бригады был найден мертвым после детонации взрыва армейского взрывпакета. В 2020 году мертвого 24-летнего военнослужащего в микрорайоне Городок нашли в частном доме с петлей на шее.

Фото: Pixabay