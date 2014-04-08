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В Екатеринбурге на согласованный пикет против введения QR-кодов вышли более 200 граждан

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Заявленная численность составляла 100 человек.

В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов. Мероприятие было согласовано с региональными властями, пишет издание "Коммерсантъ".

Заявленная численность составляла 100 человек, однако в пикете приняли участие от 200 до 300 граждан. Мероприятие прошло в сквере у культурно-развлекательного комплекса "Уралец". 

Участники принесли с собой плакаты: "Я не товар, я человек", "Руководители помните, QR-подрыв правовой системы опаснее вируса", "Без клейма хлеб не купить? Без укола нам не жить?" и прочие.  

Кроме того, присутствующие собирали подписи под обращением к главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой. 

Отмечается, что пикет прошел в спокойной обстановке, у правоохранителей претензий к участникам не было. Задержания не проводились.

Ранее в Санкт-Петербурге оштрафовали двух активистов за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова.

Видео: Telegram/Интересный Екатеринбург

Теги: qr-коды, екатеринбург, пикет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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