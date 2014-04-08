В Екатеринбурге на согласованный пикет против введения QR-кодов вышли более 200 граждан

Заявленная численность составляла 100 человек.

В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов. Мероприятие было согласовано с региональными властями, пишет издание "Коммерсантъ".

Заявленная численность составляла 100 человек, однако в пикете приняли участие от 200 до 300 граждан. Мероприятие прошло в сквере у культурно-развлекательного комплекса "Уралец".

Участники принесли с собой плакаты: "Я не товар, я человек", "Руководители помните, QR-подрыв правовой системы опаснее вируса", "Без клейма хлеб не купить? Без укола нам не жить?" и прочие.

Кроме того, присутствующие собирали подписи под обращением к главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой.

Отмечается, что пикет прошел в спокойной обстановке, у правоохранителей претензий к участникам не было. Задержания не проводились.

Ранее в Санкт-Петербурге оштрафовали двух активистов за акцию в костюме "Гринча" с лицом Беглова.

Видео: Telegram/Интересный Екатеринбург