В Екатеринбурге на празднике в честь дня ВДВ задержали девушку в маске

Сообщается, что девушка мешала участникам мероприятия.

В Екатеринбурге на празднике в честь дня ВДВ задержали девушку в медицинской маске. Об этом сообщает портал URA.RU.

Инцидент произошел возле мемориала "Черный тюльпан" на улице Луначарского. Во время концерта в честь праздника полиция задержала девушку в маске. Она пыталась оказать сопротивление и отказывалась садиться в автозак. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что девушка ехала на велосипеде и мешала участникам мероприятия.

Ранее мы сообщали, что суд не стал арестовывать мать похитителя девушки из Челябинской области.

Видео: URA.RU