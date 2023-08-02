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В Екатеринбурге на празднике в честь дня ВДВ задержали девушку в маске

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Сообщается, что девушка мешала участникам мероприятия.

В Екатеринбурге на празднике в честь дня ВДВ задержали девушку в медицинской маске. Об этом сообщает портал URA.RU.

Инцидент произошел возле мемориала "Черный тюльпан" на улице Луначарского. Во время концерта в честь праздника полиция задержала девушку в маске. Она пыталась оказать сопротивление и отказывалась садиться в автозак. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что девушка ехала на велосипеде и мешала участникам мероприятия.

Ранее мы сообщали, что суд не стал арестовывать мать похитителя девушки из Челябинской области.

Видео: URA.RU

Теги: день вдв, екатеринбург, задержание, праздник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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