Суд не стал арестовывать мать похитителя девушки из Челябинской области

Россиянка расплакалась на заседании.

Валентина Ческидова, мать подозреваемого в похищении девушки в 2009 году и которой также предъявлено обвинение в похищении, сообщила во вторник в судебной инстанции о том, что не считает себя виноватой в преступлении. Однако ранее государственное обвинение предъявило женщине обвинение и просило избрать для фигурантки расследования меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако 72-летняя россиянка была освобождена в зале суда.

Я себя вообще виноватой не считаю. Валентина Ческидова, мать Владимира Ческидова

Женщина пояснила, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, закончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Ее супруг скончался лет назад, поэтому у подозреваемой остался только сын. Они проживают на территории поселка Смолино, хотя и прописана в городе Челябинске на улице Солнечная.

Суд арестовал челябинца, который 14 лет держал девушку в плену.

Фото и видео: Telegram / Mash, SHOT