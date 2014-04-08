Суд арестовал челябинца, который 14 лет держал девушку в плену

Свою вину мужчина не признал.

Центральный районный суд Челябинска арестовал мужчину, который 14 лет держал девушку в плену. Об этом сообщает "РИА Новости".

Решением суда обвиняемый будет заключен под стражу на два месяца. Отмечается, что ранее у него уже была судимость. Свою вину в изнасиловании девушки, которая была в плену с 2009 года, он не признал. Мужчину также обвиняют в убийстве, которое он совершил в 2011 году.

Ранее мы сообщали, что жителю Челябинска, державшему девушку взаперти, предъявили обвинение.

Видео: Telegram / РИА Новости.