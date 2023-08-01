Жителю Челябинска, державшему девушку взаперти, предъявили обвинение

Также фигуранткой уголовного дела стала мать Владимира Ческидова.

Следственный комитет России предъявил жителю города Челябинска Владимиру Ческидову по статье за похищение человека.. Мужчина держал девушку взаперти в доме поселка Смолино с 2009 года. Прокуратура уточнила, что девушка познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, после чего отправилась домой к новому знакомому. Мужчина также подозревается по статье за убийство и изнасилование, а его мать - в похищении человека. Государственное обвинение просит судебную инстанцию арестовать фигурантов расследования.

Предположительно, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу. Далее пострадавшая незаконно удерживалась до 30 июня 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщине удалось покинуть дом. Позже следователями была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году,. После совершения данного злодеяния местный житель расчленил тело погибшей и закопал останки в погребе собственного дома. В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.

"Тулунского маньяка" приговорили к 24 годам тюрьмы.

Фото и видео: Telegram / 112