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"Тулунского маньяка" приговорили к 24 годам тюрьмы

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Материалы дела насчитывают 116 томов. 

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении "тулунского маньяка", который обвиняется в убийствах и изнасилованиях. Мужчина получил 24 года колонии строгого режима, сообщает телеканал "360".

Осужденный совершал преступления в период с 1992 по 2019 год. Следствие установило, что мужчина всегда действовал по одной схеме – он под угрозой убийства отводил женщин в безлюдные места, а затем насиловал и убивал их. Выйти на преступника помогла генетическая экспертиза.

Злоумышленник полностью признал свою вину и дал исчерпывающие показания о совершенных им преступлениях. Материалы дела насчитывают 116 томов. 

Иркутский областной суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

из сообщения СУ СКР по Иркутской области

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве двух лиц, совершенного с целью скрыть другое преступление, а также об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее группа следователей заявила об установлении личности серийного убийцы Зодиака. Он совершал преступления в Северной Калифорнии в конце 1960-х годов. Федеральное бюро расследований установило, что злоумышленник причастен к шести убийствам людей. Однако в одном из зашифрованных писем, которые маньяк отправлял правоохранителям, он говорил об убийстве 37 человек.

Видео: Youtube/tvoyirkutsk

Теги: изнасилование, иркутская область, тулунский маньяк, убийство
Категории: Новости России, Лента новостей,

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