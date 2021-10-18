"Тулунского маньяка" приговорили к 24 годам тюрьмы

Материалы дела насчитывают 116 томов.

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении "тулунского маньяка", который обвиняется в убийствах и изнасилованиях. Мужчина получил 24 года колонии строгого режима, сообщает телеканал "360".

Осужденный совершал преступления в период с 1992 по 2019 год. Следствие установило, что мужчина всегда действовал по одной схеме – он под угрозой убийства отводил женщин в безлюдные места, а затем насиловал и убивал их. Выйти на преступника помогла генетическая экспертиза.

Злоумышленник полностью признал свою вину и дал исчерпывающие показания о совершенных им преступлениях. Материалы дела насчитывают 116 томов.

Иркутский областной суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. из сообщения СУ СКР по Иркутской области

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве двух лиц, совершенного с целью скрыть другое преступление, а также об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее группа следователей заявила об установлении личности серийного убийцы Зодиака. Он совершал преступления в Северной Калифорнии в конце 1960-х годов. Федеральное бюро расследований установило, что злоумышленник причастен к шести убийствам людей. Однако в одном из зашифрованных писем, которые маньяк отправлял правоохранителям, он говорил об убийстве 37 человек.

Видео: Youtube/tvoyirkutsk