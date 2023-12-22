В Екатеринбурге на концерте рэпера пострадала девушка

Инцидент произошел во время выступления Gufа.

В Екатеринбурге на концерте российского рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) пострадала девушка. Это произошло 18 апреля в "Теле-Клубе" после того, как на нее со сцены прыгнул один из фанатов артиста. Известно, что молодой человек делал сальто и приземлился на стоящего в толпе человека. После этого инцидента музыкант Гуф попросил не бить пацана". Он добавил, что ему стало очень неудобно за сложившуюся ситуацию.

Пьяный парень внезапно забрался на сцену, чтобы пожать руку Долматову и потом эффектно ушёл, приземлившись сразу на несколько девушек. сообщение ТГ-SHOT

В Telegram-каналах написали о том, что у пациентки подозрение на сотрясение мозга.

Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / SHOT