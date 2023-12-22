Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге

В феврале 2024 года Антоха МС выпустил первый за пять лет лонгплей "ШИК МОЛА", в котором смешались регги, джаз, танцевальный фанк, оректровое диско, уникальный вокал и доброжелательная лирика исполнителя. В поддержку "ШИК МОЛА" Антоха МС отправился в масштабный концертный тур более чем по 20-ти городам России.
Концерт-презентация альбома в Санкт-Петербурге состоится в клубе "Космонавт" 21 апреля. Помимо новых композиций, зрители услышат и уже полюбившиеся хиты.
Фото: предоставлено организаторами
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