Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге

Вход с 19:00, начало концерта в 20:15. Для зрителей старше 12 лет.

В феврале 2024 года Антоха МС выпустил первый за пять лет лонгплей "ШИК МОЛА", в котором смешались регги, джаз, танцевальный фанк, оректровое диско, уникальный вокал и доброжелательная лирика исполнителя. В поддержку "ШИК МОЛА" Антоха МС отправился в масштабный концертный тур более чем по 20-ти городам России.

Концерт-презентация альбома в Санкт-Петербурге состоится в клубе "Космонавт" 21 апреля. Помимо новых композиций, зрители услышат и уже полюбившиеся хиты.

Фото: предоставлено организаторами