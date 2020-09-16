В Екатеринбурге молодая пара устроила кровавую драку в лифте

Соседи утверждают, что пара ведет асоциальный образ жизни. Парень и девушка постоянно включают музыку в квартире и употребляют алкоголь.

Молодая пара из Екатеринбурга устроила кровавую драку в лифте.

Инцидент произошел в доме на улице Латвийская. На кадрах видно, как парень и девушка вбегают в лифт. Молодой человек начинает бить свою возлюбленную. Она оказывает сопротивление и наносит ему ответный удар. В скором времени драка заканчивается. Пол и стены лифта испачканы кровью. После потасовки молодой человек и девушка возвращаются в кабину, чтобы убрать кровь и не шокировать соседей. В результате конфликта, участники драки решили не обращаться в полицию. Что именно не поделили влюбленные, не уточняется.

Ранее мы сообщили, что депутаты грузинского парламента устроили драку во время заседания.

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