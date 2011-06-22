Сотрудникам полиции доложили о ситуации.

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на парковке возле пункта. Словесный конфликт мигрантов перерос в драку. Они также колотили находившиеся на территории автомобили.

Позже стало известно, что сотрудники Ozon мешали друг другу выйти после смены. В руководстве компании отметили, что подобные разборки между мигрантами возникают часто. Сотрудникам полиции доложили о ситуации.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге из-за столика в кафе произошла драка со стрельбой.

Видео: Telegram / Ural Mash