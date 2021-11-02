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В Екатеринбурге из-за столика в кафе произошла драка со стрельбой

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Более подробные и точные обстоятельства случившегося выясняют оперуполномоченные.

В Екатеринбурге из-за столика в кафе произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

Инцидент произошел утром 10 декабря около бизнес-центра "Высоцкий". Ссора между несколькими людьми возникла из-за столика в кафе, после чего переросла в драку. Один из участников конфликта произвел выстрел из оружия.

По словам Горелых, в полиции отрабатывают одну из версий, согласно которой за столик к группе людей подсел неизвестный, из-за чего произошла ссора. Более подробные и точные обстоятельства случившегося выясняют оперуполномоченные.

Ранее мы сообщали, что драка Лепса с посетителем бара на Московском проспекте попала на видео.

Видео: Telegram / Инцидент Екатеринбург

Теги: драка, екатеринбург, кафе, конфликт, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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