В Екатеринбурге ищут пропавшего студента из Петербурга

Рост молодого человека составляет 175 см, волосы темно-русые, глаза карие.

22-летнего Михаила Дьяконова из Петербурга ищут в Свердловской области. Его местонахождение неизвестно с 26 октября, сообщили в пресс-службах поисковых отрядов "ЛизаАлерт" и "Прорыв".

Изначально ориентировка появилась в группе петербургского отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте", однако уже 20 ноября ее опубликовали в сообществе "Прорыва".

Рост молодого человека составляет 175 см, волосы темно-русые, глаза карие. На нем были темно-серая куртка, черные спортивные штаны и ботинки, с собой рюкзак черного цвета. Носит очки с диоптриями.

Ранее мы рассказывали о том, что потерявшаяся на юго-западе Петербурга пожилая женщина найдена в Мурино.

Фото: ВКонтакте / СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская области