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В Екатеринбурге ищут пропавшего студента из Петербурга
Сегодня, 22:21
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В Екатеринбурге ищут пропавшего студента из Петербурга

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Рост молодого человека составляет 175 см, волосы темно-русые, глаза карие.

22-летнего Михаила Дьяконова из Петербурга ищут в Свердловской области. Его местонахождение неизвестно с 26 октября, сообщили в пресс-службах поисковых отрядов "ЛизаАлерт" и "Прорыв".

Изначально ориентировка появилась в группе петербургского отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте", однако уже 20 ноября ее опубликовали в сообществе "Прорыва". 

Рост молодого человека составляет 175 см, волосы темно-русые, глаза карие. На нем были темно-серая куртка, черные спортивные штаны и ботинки, с собой рюкзак черного цвета. Носит очки с диоптриями.

Ранее мы рассказывали о том, что потерявшаяся на юго-западе Петербурга пожилая женщина найдена в Мурино.

Фото: ВКонтакте / СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская области

Теги: лизаалерт, пропал молодой человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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