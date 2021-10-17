В Екатеринбурге из-за отравления спиртом погибли 18 человек

Несколько человек продали метиловый спирт жителям одного из районов города.

В Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления спиртом. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Инцидент произошел в Чкаловском районе столицы Урала.

По данным ведомства, несколько человек продали метиловый спирт местным жителям в период с 7 по 14 октября. На данный момент от его употребления скончались 18 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В региональном управлении МВД уточнили, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

В настоящее время устанавливаются все места сбыта продукции, а также выясняется круг связей подозреваемых. Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления областного Следственного комитета РФ.

Ранее суд арестовал трех человек по делу о контрафактном алкоголе в Оренбуржье. Вследствие употребления контрафактного спирта погибли 26 человек и 54 пострадали. Правоохранители изъяли со складов порядка 2000 бутылок с немаркированным алкоголем. В ряде тар экспертиза выявила содержание метанола.

Видео: Youtube / ГУ МВД России по Свердловской области